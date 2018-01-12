Нафта дешевшає після досягнення рекордних рівнів напередодні

Нафту в п'ятницю вранці дешевшає в рамках корекції після того, як у четвер ціна марок Brent і WTI досягла максимальних позначок з грудня 2014 року, свідчать дані торгів.

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Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,14% - до 69,16 долара за барель. Під час торгів четверга нафту Brent пробила позначку в 70 доларів за барель вперше з 4 грудня 2014 року, пише Прайм.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,44%, до 63,52 долара за барель. У четвер вона досягла рівня 64 долари вперше з 9 грудня 2014 року.

Подорожчання нафти до рекордних рівнів було викликано рядом позитивних даних щодо видобутку і запасів "чорного золота" в США. Зокрема, згідно з оприлюдненими в середу даними Міненерго країни, комерційні запаси нафти в США скоротилися за останній тиждень на 4,9 мільйона барелів замість очікуваних 3,89 мільйона, а видобуток впав на 2,9%, або на 290 тисяч барелів на добу.

Підтримали зростання нафтових цін також коментарі міністра енергетики ОАЕ Сухейля аль-Мазруї, який заявив у четвер, що очікує відновлення балансу на ринку нафти в поточному році. Він також додав, що сподівається на продовження співпраці країн-учасниць угоди ОПЕК+ після 2018 року.