Третій енергоблок Южно-Української АЕС автоматично розвантажений до 590 МВт

Третій енергоблок Южно-Української АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", 11 січня о 22:45 автоматично розвантажений до потужності 590 МВт в результаті відключення головного циркуляційного насоса №1 дією захисту, повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

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"11 січня 2018 року енергоблок № 3 "Южно-Українська АЕС працював на потужності 1000 МВт. В 22:45 дією захисту сталося відключення головного циркуляційного насоса № 1, у результаті чого енергоблок був автоматично розвантажений до потужності 590 МВт", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що згідно з міжнародною шкалою INES, дана подія класифікується рівнем "0" (нижче шкали).

"Зауважень по роботі технологічного захисту не було. Створена комісія з розслідування причин порушення. Радіаційна обстановка на майданчику "Южно-Українська АЕС" без змін, фізичний захист знаходиться в штатному режимі", - відзначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на р. Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).