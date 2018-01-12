Новим головою наглядової ради "Нафтогазу" стала британка

Члени наглядової ради національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» 22 грудня, під час першого засідання нинішнього складу, обрали на посаду голови ради британку Клер Споттісвуд. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, заступником голови з 18 квітня 2017 року продовжує залишатися Володимир Демчишин. Наступне засідання наглядової ради заплановано на кінець січня 2018 року.

«Під час наступного засідання будуть розглянуті питання призначення голів та формування чотирьох комітетів наглядової ради», - додали в прес-службі.

За інформацією «Нафтогазу», Споттісвуд має великий досвід роботи в газовому секторі, працювала головою регуляторного органу Великобританії з питань газопостачання (Ofgas) протягом 1993-1998 років. В цей період відбувалося розділення компанії British Gas і лібералізація ринку газу у Великобританії.

Також зазначається, що вона протягом останніх 20 років отримала суттєвий досвід на посаді незалежного директора в публічних та інших компаніях. Крім того, Споттісвуд працювала економістом у Міністерстві економіки і фінансів Великобританії, яке відповідає за формування і здійснення фінансово-економічної політики уряду, викладала в Лондонській школі бізнесу, а раніше отримала ступінь магістра з економіки в Єльському університеті і ступінь магістра з математики та економіки в Кембриджському університеті.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада, після складання повноважень попередньою наглядовою радою, Кабмін затвердив новий склад наглядової ради «Нафтогазу».

Новими членами стали: Клер Споттісвуд (Великобританія), Бруно Лисква (Франція), Амос Хохштайн (США), Стів Хейсен (Канада), а також три українці - Олександр Гриценко («Укрексімбанк»), Сергій Попик (радник прем'єр-міністра) і Володимир Демчишин.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Споттісвуд створювала ринок газу у Великобританії, Бруно Лисква - працював на керівних посадах найбільшої енергокомпанії Франції, Амос Хохштайн - дипломат США, який допомагав Україні в питаннях реверсу газу, Стів Хейсен - один із кращих експертів з розвідки та видобутку газу, Олександр Гриценко - голова правління «Укрексімбанку», Сергій Попик - радник голови уряду з міжнародних питань і має великий досвід у міжнародній роботі.

В середині грудня уряд замінив банкіра Гриценка на топ-менеджера компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького.