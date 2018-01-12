Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель Україною газу у РФ - Bloomberg

Виконання Україною рішення Стокгольмського арбітражу про відновлення закупівлі природного газу на кордоні з Росією призведе до зниження доходів європейських постачальників на 1,2 мільярда доларів у 2018 році.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, у 2017 році Україна імпортувала з ЄС 14 млрд куб м газу, що можна порівняти з річним споживанням Бельгії.

Енергокомпанії ЄС стали постачати в Україну газ з 2013 року, коли в Європі сталося падіння внутрішнього попиту.

Однак, з 2018 по 2019 рік включно держпідприємство НАК "Нафтогаз України", відповідно до контрактів, буде купувати 5 млрд кубічних метрів газу з передоплатою 80% в рік у російського "Газпрому" згідно з контрактом і, постановою Стокгольмського суду.

За умови, що зазначений газ буде поставлятися за середньою ціною імпорту станом на жовтень минулого року, сума, на яку знизиться прибуток європейських трейдерів, становитиме 1,2 млрд доларів.

Нагадаємо, президент Порошенко заявив, що Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.

Як повідомлялося, у НАК "Нафтогаз України" заявили, що виграли арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу по всіх спірних питаннях.

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Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги Газпрому за пунктом "Бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів в 2012-2017 роках.

Крім того, "Нафтогаз" вимагає від російського "Газпрому" 16 мільярдів доларів в арбітражі за транзитним контрактом. Рішення суду очікується 28 лютого 2018 року.

Як відомо, у Стокгольмському арбітражі розпочались слухання у суперечці між українською компанією "Нафтогаз України" та російським газовим монополістом "Газпромом" відносно умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року.

Ці слухання відбуваються, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо імплементації проміжного рішення, ухваленого арбітражем у травні цього року.

31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Загалом "Нафтогаз" подав два позови: щодо транзитного контракту і щодо контракту на купівлю-продаж.