"Енергоатом" за рік збільшив дохід від реалізації електроенергії майже на 7%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, в 2017 році збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2016 роком на 6,8% – до 46,040 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за минулий рік становлять 43,290 мільярда гривень (94%), недоплата – 2,749 мільярда гривень.

У звіті зазначається, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 12,605 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією в 2017 році збільшилася порівняно з 2016 роком до 80,502 мільярда кВт-год з 76,162 мільярда кВт-год. За звітний період частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії становить 55,2%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйонів гривень.

За 11 місяців 2017 року компанія збільшила дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 9,4% – до 42 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.