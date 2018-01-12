Розвіданих запасів газу в Україні вистачить на 22 роки видобутку

Розвіданих запасів газу в Україні за існуючих темпів видобутку (близько 20,5 мільярда кубометрів газу на рік) вистачить на 22 роки, написав голова правління "Надра України" Ярослав Климович у своїй статті в "Урядовому кур'єрі".

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"В Україні 402 родовища вуглеводнів... в промисловій розробці - 269. Державним балансом запасів корисних копалин України в 402 родовищах враховуються видобуті запаси природного газу в кількості 905,6 мільярда кубометрів (видобуто 68,9% всіх запасів)... Як показує досвід видобувних робіт в Україні, з цих запасів можна видобути лише половину (452,8 мільярди кубометрів газу - УНІАН), а це на 22 роки видобутку", - написав Климович.

Виходячи з цього, він підкреслив необхідність проведення в Україні масштабних геологорозвідувальних робіт на територіях, де розташовані ресурси на 5,6 трильйона кубометрів газу, а також за рахунок розвідки нетрадиційних покладів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшила видобуток природного газу на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів.

Державна компанія "Укргазвидобування" за підсумками 2017 року збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,3 мільярда кубометрів.

В даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.