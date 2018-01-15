В українських сховищах залишилося 14 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 7 по 13 січня скоротилися на 2,7%, або на 390 мільйонів кубометрів, - до 14,028 мільярда кубометрів з 14,418 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 13 січня зі сховищ відібрано 77,69 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.