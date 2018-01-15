Облгази за рік подвоїли борги за придбаний у "Нафтогазу" газ

Регіональні газопостачальні компанії (облгаз-збут) за рік збільшили борги за придбаний у національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" природний газ в два рази – до 20,4 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба держхолдингу.

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"Станом на 9 січня 2018 року сумарна заборгованість цих компаній становила 20,4 мільярда гривень (без урахування обсягів газу, який був поставлений у грудні), збільшившись за останні 12 місяців вдвічі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" буде щотижня публікувати інформацію про заборгованості облгаз-збутів, щоб уникнути подальшого неконтрольованого зростання боргів цих компаній.

У компанії також висловили стурбованість щодо діючого порядку проведення розрахунків за газ, який відпускається облгаз-збуту і постачається кінцевим споживачам - отримувачам пільг і субсидій.

Відповідно до законодавства, яке діє з початку цього року, облгаз-збут отримують газ для таких категорій споживачів виключно від "Нафтогазу". Разом з тим, законодавство дозволяє цим компаніям частину отриманих від споживачів грошей, в тому числі, розрахунків з держбюджету, які були проведені для незахищених категорій споживачів, використовувати для оплати газу, який був куплений у інших оптових постачальників (не у "Нафтогазу").

"За новими правилами ми зобов'язані постачати газ, але газ-збут зможуть спрямовувати отримані за нього гроші для проведення розрахунків з іншими компаніями. Це є не монетизацією, а створенням можливості для виведення грошей з "Нафтогазу", так і з державного бюджету України", - цитує прес-служба главу держхолдингу Андрія Коболєва.

У прес-службі також зазначили, що зростання заборгованості облгаз-збутів призведе до погіршення фінансових результатів "Нафтогазу" і зменшення платежів холдингу в держбюджет.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що борг облгаз-збутів вже досяг 1 мільярда доларів.

Ще раніше, на початку квітня, держхолдинг опублікував своє звернення до уряду, НКРЕКП та Антимонопольного комітету про те, щоб усунути необґрунтовану монополію групи компаній Дмитра Фірташа Group DF, яка займає значну частку на ринку розподілу та постачання газу для потреб населення. Згідно позиції "Нафтогазу", більшість облгаз-збутів є непотрібними посередниками на ринку газу і не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних з поставками "блакитного" палива і не створюють додаткової цінності для споживачів.

У відповідь на заяви "Нафтогазу" у профільній Асоціації газового ринку (представляє інтереси облгаз-збутів), повідомили, що борги регіональних компаній перед держхолдингом пов'язані не з недоліками роботи самих компаній, а з тим, що держава повною мірою не здійснює виплати на покриття пільг і субсидій для населення за спожитий газ.