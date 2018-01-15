"Укрнафта" за рік збільшила податкові платежі на 30%

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в 2017 році повністю виконала всі поточні податкові зобов'язання та порівняно з 2016 роком збільшила обсяг податкових платежів на 30%, сплативши 10,5 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, сплачених 10,5 мільярда гривень, 6 мільярдів гривень становлять рентні платежі.

"За станом на 31 грудня 2017 року прострочений податковий борг, який враховує компанія, становить 11,85 мільярда гривень, в той час як станом на 31 грудня 2016 року він становив 11,95 мільярда гривень", - зазначили в прес-службі компанії, додавши, що розрахунки суми податкового боргу були виконані згідно з чинним законодавством і рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора.

У компанії також звернули увагу на те, що Державна фіскальна служба в минулому році самостійно зараховувала поточні рентні платежі компанії в рахунок погашення податкового боргу минулих періодів.

"При цьому, ДФС протиправно додавала 20% штрафу до суми боргу, що призводило до штучного збільшення розміру податкового боргу... ГФС щомісяця звітувала про зростання податкового боргу з початку 2017 року", - повідомили в компанії.

В "Укрнафті" також відзначили, що компанія досі не отримала від органів влади (Міністерства фінансів) ніякого змістовного відповіді на її пропозицію про реструктуризацію та реалізації механізму, який дозволить повністю погасити податковий борг протягом трьох років.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року "Нафтогаз" опублікував аудовану звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній держхолдинг визнав, що на свій розсуд використовував належать "Укрнафті" 10 мільярдів кубометрів газу. Через відмову "Нафтогазу" погашати борг перед "Укрнафтою" за цей газ і зірваних аукціонів з продажу нафти "Укрнафти" виник борг перед державою по сплаті податків.

Згідно зі звітом компанії за 2016 рік, податковий борг станом на кінець минулого року становив 13,2 мільярда гривень.

У травні 2017 року "Укрнафта" направила в Фіскальну службу новий план фінансового оздоровлення і запропонувала механізм, за яким протягом трьох років компанія буде повністю розраховуватися за поточними податковими зобов'язаннями, при цьому виплати за історичною податкової заборгованості будуть розстрочені (на цей же період).

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.