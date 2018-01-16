Нафта торгується поблизу $70 за барель

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку у вівторок вранці, залишаючись при цьому поблизу максимумів за три роки, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:24 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,4%, до 69,98 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,31% - до 64,5 долара за барель.

Світові нафтові ціни підтримані скороченням видобутку сировини в рамках угоди ОПЕК+, вважають аналітики Bank of America Merrill Lynch. "Ця угода збіглася зі значним попитом на нафту та економічним зростанням, що сприяло зростанню цін на "чорне золото" на 13% з початку грудня 2017 року", - пише агентство Рейтер.

У зв'язку з цим експерти банку скоригували прогноз за цінами нафти на поточний рік. Вони очікують, що ціна Brent в 2018 році в середньому становитиме 64 долара за барель порівняно з попереднім прогнозом в 56 доларів. Вартість WTI тепер прогнозується на рівні 60 доларів за барель проти очікуваних раніше 52 доларів.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації країн (ОПЕК+) домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а в травні продовжено до кінця березня 2018 року. У листопаді учасники угоди продовжили її ще на дев'ять місяців - до кінця 2018 року.