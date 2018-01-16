Україна майже вдвічі скоротила споживання дефіцитного антрациту – Кістіон

Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком майже вдвічі скоротила споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи, використавши для роботи теплоелектростанцій 4,8 мільйона тонн палива. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"Україна в 2017 році майже вдвічі менше використовувала вугілля антрацитної групи, ніж в 2016 році. Якщо у 2016 році ми спалили 8,9 мільйона тонн антрациту, то в минулому, за попередніми підрахунками, спожито 4,8 мільйона тонн дефіцитного вугілля", - написав він.

За словами Кістіона, 2,3 мільйона тонн антрациту вдалося заощадити за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних і гідроелектростанціях, ще 1,8 мільйона тонн було заміщено вугіллям газової групи, яке видобувається в Україні.

"Перед нами стоїть амбітне і одночасно непросте завдання - зробити Україну енергетично незалежною. І крок за кроком, зменшуючи споживання дефіцитного антрациту, збільшуючи видобуток власного газу, реформуючи енергетичний сектор нашої держави, ми наближаємося до цієї мети", - заявив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна з-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Оскільки показники видобутку не встигають за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення даної проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.

У листопаді 2017 року Україна скоротила споживання антрациту на 34% - до 532 тисяч тонн. В середині грудня Кістіон прогнозував, що за підсумками минулого року споживання антрациту впаде до 5 мільйонів тонн.