Україна на тлі холодів збільшила відбір газу зі сховищ у два рази

Україна в результаті значного і різкого зниження температури навколишнього середовища з 6 по 14 січня збільшила відбір природного газу з підземних сховищ у 2,3 раза - до 81,7 млн куб. м на добу. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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За інформацією компанії, 6 січня з підземних сховищ відібрано 35,7 млн куб. м газу. Після цього, у період з 6 по 14 січня спостерігалося різке зростання обсягів відбору – до 81,7 млн куб. м.

За словами керівника консалтингової компанії на ринку нафти і природного газу Exploration and Production Геннадія Кобаля, збільшення обсягів відбору газу в першу чергу пов'язано з різким зниженням температури повітря.

«Основна причина зростання відбору газу – це різке зниження температури. Також зазначу, що на сьогодні Україна може відбирати зі сховищ значні обсяги газу завдяки тому, що ми цього року накопичили дуже великі запаси «блакитного» палива. Чим більше його знаходиться в сховищах, тим простіше «Укртрансгазу» «підняти» стільки газу, скільки потрібно для українських споживачів», - повідомив експерт.

Також він вважає, що Україна зможе пройти зиму без проблем, оскільки перед початком опалювального сезону були накопичені рекордні запаси газу на тлі невисокого споживання палива.

«Цю зиму ми пройдемо без проблем. Для цього є всі умови: високі запаси (на два мільярди кубометрів більше, ніж торік), досить низьке споживання та порівняно високі середні температурні показники (якщо брати всю зиму в цілому). До того ж, ми вже пройшли першу половину опалювального сезону», - сказав він, додавши, що також значну частину споживання покриває внутрішній видобуток, яка на сьогодні становить 57 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) в ПСГ було накопичено 16,8 млрд кубометрів газу. У 2018 рік Україна ввійшла з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 млрд куб. м газу. 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.