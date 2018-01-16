Ще один міжнародний газовий трейдер отримав ліцензію для роботи в Україні

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, видала ліцензію на постачання природного газу дочірній компанії міжнародного трейдера енергоресурсами TrailStone - українській «Треілстоун Енерджі». Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

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Згідно з рішенням регулятора, «Треілстоун Енерджі» отримала право на ведення господарської діяльності в сфері постачання природного газу на території України.

Як повідомляв УНІАН, торік НРКЕКП вже видала ліцензії на постачання газу для низки міжнародних газових трейдерів, зокрема, Епдіе, Trafigura, MET і іншим.

Довідка УНІАН. «Треілстоун Енерджі» була створена в 2015 році для роботи на газовому ринку України. Засновником компанії є міжнародний трейдер TrailStone, який займається торгівлею енергоносіями, а також інвестує гроші в сфери нафти і газу, виробництво електроенергії. Материнська компанія працює на ринках ЄС та Північної Америки.