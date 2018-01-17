Україна цього року відновить імпорт російського газу

Ціна газу від російської компанії «Газпром», відповідно до зобов'язань за рішенням Стокгольмського арбітражу, є привабливою. І цього року Україна має відновити імпорт мінімальних обсягів російського газу, повідомив на прес-конференції голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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«З цього року нам необхідно буде вибирати мінімальні обсяги... Ми в «Нафтогазі» не вважаємо це негативним аспектом. Зобов'язання «Газпрому» продавати нам 5 млрд куб. м за ціною нижчою за європейську є позитивним аспектом із точки зору як «Нафтогазу», так і споживача», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8%, до 14,1 млрд кубометрів. Імпорт газу для вітчизняних потреб здійснюється тільки з території європейських країн.

22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну на газ, який купувався у «Газпрому» у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом «бери або плати» на суму 56 млрд дол.; знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м в рік. Також «Нафтогаз» не повинен платити за газ, який «Газпром» постачав на окупований Донбас.

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.