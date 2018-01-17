Бути чи не бути: знову спливло питання про зростання цін на газ для населення

Міністерство енергетики та вугільної промисловості не ініціювало підвищення цін на газ для населення в Україні, а поширена у ЗМІ інформація про це не відповідає дійсності.

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Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на засіданні уряду в середу.

«Абсолютна дурниця. Ми вже говорили попередньо. Документ (на який посилаються ЗМІ - УНІАН) проходить як регуляторний акт і не має ніякого відношення до підвищення цін на газ. Ми не ініціюємо підняття цін на газ», - сказав міністр.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Насалика запросити у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» інформацію про ціну на газ для потреб населення в 2018 році.

«Запросіть, будь ласка, офіційну інформацію у «Нафтогазу», за якою ціною він нам міг би постачати газ в 2018 році, для населення. Як трейдер. Ми потім цю цифру озвучимо... На ці фейки потрібно дуже швидко реагувати», - зазначив прем'єр.

У свою чергу голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв сьогодні під час прес-конференції повідомив, що проект постанови Міненерговугілля про продовження спецзобов'язань з продажу газу для населення і ТКЕ до квітня 2021 року з прив'язкою до ціни закупівлі газу на німецькому газовому хабі NCG в міжопалювальний період не є остаточним і може бути суттєво змінений.

«Як я розумію, цей проект досі не поданий на Кабінет міністрів. Ми очікуємо, що він буде істотно змінений. Ми також очікуємо, що, згідно із законом про ринок газу, повинні пройти консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства», - сказав Коболєв.

«Мені було б цікаво побачити, а я цього не бачив, який розрахунок став базою для цифри в 10% (підвищення ціни газу – УНІАН). Мені також цікаво побачити підстави для цифри 2021, вона ж якось обґрунтовується», - зазначив Коболєв, додавши, що газ-збути заборгували «Нафтогазу» близько 1 млрд дол. за поставлений газ за спецзобов'язаннями.

«Тому мені дуже цікаво подивитися, чи аналізували автори цього проекту поточний стан розрахунків, що призвело до такого боргу і як це питання планують вирішувати в майбутньому», - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ була поширена інформація, що уряд планує збільшити ціни на газ для населення в наступному опалювальному сезоні на 8%.

У кінці грудня 2017 року Гройсман заявляв, що уряд України розробляє нову формулу ціни на газ у наступному опалювальному сезоні, а кінцева вартість газу залежатиме від коливань на зовнішніх ринках.

У рамках рішень українського уряду за програмою з Міжнародним валютним фондом, ціна на газ для населення повинна переглядатися двічі на рік – до 1 липня та до 1 жовтня - відповідно до імпортного паритету (вартості газу на німецькому газовому хабі NCG), однак після проведення розрахунків у Міненерговугілля заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період поточного опалювального сезону.

При цьому в МВФ заявляють про обов'язковість перегляду ціни на газ відповідно до імпортного паритету для продовження програми співпраці з Україною.