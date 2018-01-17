Ціна газу: "Нафтогаз" і "Газпром" у найближчі дні почнуть переговори щодо вердикту Стокгольмського арбітражу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" і російський газовий монополіст "Газпром" в найближчі дні почнуть переговори щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу в рамках контракту на купівлю російського газу. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"Переговори вже зараз, у найближчі дні почнуться. Деталі не розголошуємо, мова йде про імплементацію фінального рішення за контрактом на постачання газу", - сказав він.

Також Вітренко нагадав, що згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу ціна газу для України, який буде продавати "Газпром", має бути нижче вартості блакитного палива з ЄС на вартість транспортування газу з Європи в Україну.

"Ми вважаємо, що в рішенні суду чітко зазначено, що постачання газу на неконтрольовану територію ("Газпромом" в 2015-2017 роках - УНІАН) не можуть вважатися поставками "Нафтогазу" за даним контрактом", - додав він.