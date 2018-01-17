Американська компанія поставить 26 вітротурбін для електростанції в Запорізькій області

Американська компанія GE Renewable Energy, підрозділ корпорації General Electric, в 2018 році поставить поставить 26 вітротурбін для Приморської вітрової електростанції енергетичного холдингу ДТЕК в Запорізькій області, повідомила прес-служба компанії.

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"Обладнання призначене для будівництва першої черги Приморської вітроелектростанції потужністю 200 МВт у Запорізькій області. Активна фаза реалізації проекту почнеться після завершення всіх фінансових та юридичних аспектів угоди. Вітротурбіни будуть доставлені в Україну і встановлені на майданчику Приморської ВЕС в 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обладнання буде вироблено в Європі. Встановлення й подальше обслуговування здійснюватиме підрозділ GE в Україні. Завершення робіт по будівництву першої черги Приморської ВЕС намічено на кінець 2018 року.

У прес-службі нагадали, що введення в експлуатацію двох черг Приморської ВЕС за 100 МВт планується до 2020 року. Щорічно станція буде виробляти 650-700 мільйонів КВт-год електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК ВДЕ в 2016 році скоротив відпустку електроенергії на 4% - до 608,4 мільйона кВт-год. У першому півріччі цього року компанія скоротила відпуск електроенергії до об'єднаної енергосистеми на 6,9% - до 284 мільйона кВт-год.

Довідка УНІАН. До складу активів ДТЕК ВДЕ входить вітропарк "Приазовський" і найбільша в Україні вітроелектростанція – Ботієвська, яка була побудована в 2011 році. У 2014 році була введена в експлуатацію друга черга вітроелектростанції. Встановлена потужність Ботієвської ВЕС становить 200 МВт. Також компанія побудувала і запустила в експлуатацію Трифанівську сонячну електростанцію в Херсонській області потужністю 10 МВт.

General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.