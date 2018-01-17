"Нафтогаз" готовий почати купувати газ у "Газпрому" вже у І кварталі - Коболєв

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України", виконуючи рішення Стокгольмського арбітражу, готовий почати купувати газ у російського "Газпрому" вже у І кварталі цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Якщо все піде за планом і "Газпром" буде адекватним у питанні імплементації рішення Стокгольмського арбітражу... ми почнемо купувати в першому кварталі. Такий наш намір", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8%, до 14,1 мільярда кубометрів. Імпорт газу для вітчизняних потреб здійснюється лише з території європейських країн.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів.

Також арбітраж знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Коментуючи це рішення, президент Петро Порошенко сказав, що Україна готова відновити постачання природного газу з Росії тільки за умови, що вони будуть дешевими, чесними і не корупційними.