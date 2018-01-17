"Нафтогаз" хоче у січні виплатити ЄБРР $300 мільйонів кредиту на газ

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" планує в січні цього року погасити перед Європейським банком реконструкції та розвитку кредит у розмірі 300 мільйонів доларів, який був узятий для імпорту природного газу. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв.

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"300 мільйонів доларів перед ЄБРР будуть погашені в січні цього року. І наскільки ми розуміємо, автоматичного відновлення цієї кредитної лінії не буде", - сказав він.

За словами Коболєва, проблема з відновленням кредитування від ЄБРР і Світового банку пов'язана з невиконанням Україною вимог Міжнародного валютного фонду.

"Через проблеми з МВФ, Світовий банк також планує не продовжувати кредитну лінію в розмірі 500 мільйонів доларів... Існуюче напруження між урядом і МВФ буде коштувати "Нафтагазу" 800 мільйонів доларів дешевого кредитного ресурсу під 1% річних", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж заявив, що банк готовий продовжити фінансову підтримку закупівель газу для України і навіть збільшити її обсяг, але тільки після відновлення роботи незалежного наглядової ради в "Нафтогазі".

Цей рада була сформована рішенням уряду в грудні минулого року. Перше її засідання відбулося 12 січня цього року.

В середині грудня представники МВФ заявили, що Україні ще залишається виконати низку вимог для отримання наступного траншу. Насамперед, за інформацією Фонду, уряду потрібно відкоригувати ціни на газ на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету, що сприятиме розвитку вільного ринку газу та стимулювати споживачів до економного споживання енергоносіїв. Крім того, виділення чергового траншу МВФ залежить від прийняття законодавства про приватизацію та антикорупційному суді.