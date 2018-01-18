Ралі зупинилося: нафта торгується в районі $70 за барель

Ціни на нафту малорухливі вранці в четвер: підтримку котирування отримують від скорочення тижневих запасів сировини в США, але аналітики кажуть, що недавнє ралі на нафтовому ринку видихнулось.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на маркерный сорт Brent знизилися на 0,03 відсотка до $69,36 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $64,00 за барель, що на 0,05 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зменшилися на 5,1 мільйона барелів до 411,5 мільйони за тиждень до 12 січня, тоді як аналітики передбачали зниження на 3,5 мільйона барелів.

У той же час тижневі запаси нафтопродуктів за вказаний період зросли, що може говорити про ослаблення попиту, вважають аналітики.

У фокусі уваги – офіційна статистика Міненерго США, що виходить сьогодні ввечері.

Серед інших факторів підтримки котирувань галузеві експерти називають можливі перебої з виробництвом і поставками сировини з Нігерії.

Нігерійська озброєне угрупування Niger Delta Avengers опублікувало вчора заяву на своєму сайті, в якій йдеться, що її учасники в найближчі дні готують напад на об'єкти нафтової інфраструктури країни.

Січневе ралі на нафтовому ринку вселило оптимізм у світових виробників сировини, але аналітики при цьому в цілому сходяться на думці, що воно, швидше за все, видихнулося.