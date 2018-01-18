ОПЕК підвищила прогноз щодо світового попиту на нафту

14:20, 18 січня 2018
Енергетика
194

Підвищення прогнозу в основному стало результатом вищих, ніж очікувалося раніше, даних по Європі та Китаю.

REUTERS

ОПЕК збільшила прогноз по попиту на нафту в світі в 2018 році на 0,06 мільйона барелів на добу порівняно з грудневим прогнозом - до 98,51 мільйона барелів на добу, повідомляє Прайм "з посиланням на січневий доповідь організації.

Читайте такожРалі зупинилося: нафта торгується в районі $70 за барель

Зазначається, що організація підвищила також свою оцінку попиту на нафту в світі в 2017 році - на 0,04 мільйона барелів на добу, до 96,99 мільйона барелів на добу. Таким чином, зростання попиту на нафту в 2017 році порівняно з 2016 роком, за оцінкою ОПЕК, становило 1,57 мільйона барелів на добу, а в 2018 році зростання очікується на рівні 1,53 мільйона барелів на добу (прогноз покращений приблизно на 0,2 мільйона барелів на добу)".

"Підвищення прогнозу в основному стало результатом більш високих, ніж очікувалося раніше, даних по Європі і Китаю", - пояснюється в доповіді. ОПЕК відзначає, що в нинішньому році основним зростання попиту на нафту припаде на країни з економікою, що розвивається.

Разом з тим організація знизила оцінку пропозиції на ринку нафти в 2017 році з боку країн, що не входять до ОПЕК, на 0,04 мільйона барелів на добу - до 57,79 мільйона барелів на добу. Таким чином, у порівнянні з 2016 роком зростання показника складе 0,77 мільйона барелів на добу (раніше очікувалося 0,81 мільйона барелів на добу). Зміни пов'язані з меншими, ніж очікувалося, дані по видобутку нафти в Норвегії, Великобританії, Індонезії, Аргентині та Бразилії. Наголошується, що головним драйвером зростання пропозиції стали США.

Прогноз за пропозицією нафти в 2018 році з боку країн, що не входять в ОПЕК, підвищений на 0,12 мільйона барелів на добу - до 58,94 мільйона барелів на добу. Таким чином, зростання показника становитиме 1,15 мільйона барелів на добу, що на 0,16 мільйона барелів на добу вище грудневої оцінки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #прогноз по нафті#прогноз ОПЕК по нафті