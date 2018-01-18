ОПЕК підвищила прогноз щодо світового попиту на нафту

ОПЕК збільшила прогноз по попиту на нафту в світі в 2018 році на 0,06 мільйона барелів на добу порівняно з грудневим прогнозом - до 98,51 мільйона барелів на добу, повідомляє Прайм "з посиланням на січневий доповідь організації.

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Зазначається, що організація підвищила також свою оцінку попиту на нафту в світі в 2017 році - на 0,04 мільйона барелів на добу, до 96,99 мільйона барелів на добу. Таким чином, зростання попиту на нафту в 2017 році порівняно з 2016 роком, за оцінкою ОПЕК, становило 1,57 мільйона барелів на добу, а в 2018 році зростання очікується на рівні 1,53 мільйона барелів на добу (прогноз покращений приблизно на 0,2 мільйона барелів на добу)".

"Підвищення прогнозу в основному стало результатом більш високих, ніж очікувалося раніше, даних по Європі і Китаю", - пояснюється в доповіді. ОПЕК відзначає, що в нинішньому році основним зростання попиту на нафту припаде на країни з економікою, що розвивається.

Разом з тим організація знизила оцінку пропозиції на ринку нафти в 2017 році з боку країн, що не входять до ОПЕК, на 0,04 мільйона барелів на добу - до 57,79 мільйона барелів на добу. Таким чином, у порівнянні з 2016 роком зростання показника складе 0,77 мільйона барелів на добу (раніше очікувалося 0,81 мільйона барелів на добу). Зміни пов'язані з меншими, ніж очікувалося, дані по видобутку нафти в Норвегії, Великобританії, Індонезії, Аргентині та Бразилії. Наголошується, що головним драйвером зростання пропозиції стали США.

Прогноз за пропозицією нафти в 2018 році з боку країн, що не входять в ОПЕК, підвищений на 0,12 мільйона барелів на добу - до 58,94 мільйона барелів на добу. Таким чином, зростання показника становитиме 1,15 мільйона барелів на добу, що на 0,16 мільйона барелів на добу вище грудневої оцінки.