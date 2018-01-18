Нанотехнології і дешеві кредити: Україна вже в лютому стане членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел

Україна вже направила всі необхідні документи і через місяць, на початку лютого, наша країна приєднається до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), що відкриває доступ українським компаніям до передових технологій у сфері альтернативної енергетики та енергозбереження, а також до дешевого кредитного ресурсу.

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Про це під час прес-конференції повідомив голова Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

"Міністр зовнішніх справ, пан Клімкін, 9 січня підписав "Інструмент про приєднання до IRENA", який найближчим часом буде направлено до депозитарій IRENA. Що далі? Далі, згідно зі статутом цієї організації, країна-кандидат стає членом IRENA на 30-тий день після надходження документа в депозитарій", - сказав він.

Присутній на прес-конференції народний депутат, голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський зазначив, у свою чергу, що членство в IRENA допоможе Україні виконати цілі Паризького кліматичної угоди і скоротити викиди вуглекислого газу.

"Це цивілізаційний енергетичний клуб, ця організація об'єднує найновіші технології, вона дозволяє країнам-членам отримати доступ до знань, організаційних ресурсів і дешевими кредитами, які ми можемо використовувати для того, щоб реформувати і модернізувати свою енергосистему", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада схвалила приєднання України до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії в початку листопада 2017 року.

Наприкінці грудня минулого року президент Петро Порошенко підписав закон про приєднання до IRENA.

Довідка УНІАН. Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) було створено у 2011 році. Його діяльність спрямована на забезпечення швидкого переходу до сталого використання відновлюваних джерел енергії в глобальних масштабах. В даний час членами IRENA є 144 країни і ще 31 країна подала заявку на приєднання до організації. Бюджет агентства на 2016-2017 роки становив 46 млн дол.

Членство в цій організації дозволить Україні подавати заявки в Абу-Дабийский фонд розвитку на отримання дешевих кредитів для впровадження "зелених" проектів (зараз бюджет фонду становить 350 мільйонів доларів, кредити надаються на конкурсній основі під 1-2% на термін до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, за умови співфінансування 50/50). Також наша країна отримає доступ до всієї наявної в агентстві IRENA інформації по використанню поновлюваних джерел енергії, результатів новітніх досліджень та передового досвіду, а також прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики.