Боротьба з викидами вуглекислого газу: ТЕС і ТЕЦ хочуть обкласти новим податком

Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження готує законопроект про введення для теплової генерації, яка виробляє електроенергію шляхом спалювання газу, вугілля або мазуту, окремого податку на викиди вуглекислого газу. Про це під час прес-конференції заявив глава відомства Сергій Савчук.

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"Ми готуємо відповідні законодавчі зміни. Це будуть зміни в Податковий і Бюджетний кодекси. Цього року ми хочемо вийти з такою ініціативою на Кабмін та Верховну Раду", - сказав він.

За словами Савчука, це буде новий податок, який буде виділений із структури чинного екологічного податку.

"У нас є екологічний податок, ми хочемо виділити податок на вуглекислий газ з його структури, щоб був цілеспрямований податок. Якщо ми піднімемо до рівня одного євро за тонну вуглекислого газу (який міститься в димових газах ТЕС чи ТЕЦ - УНІАН), це дасть п'ять мільярдів гривень, які ми зможемо направити на енергоефективні проекти саме в промисловості", - додав глава агентства.

За його словами, такий податок існує в усьому світі, в Польщі він становить 1 євро за тонну вуглекислого газу, а в Україні в структурі екологічного податку закладено лише 0,1 євро на тонну вуглекислого газу.

Також Савчук заявив, що цей податок повинні будуть платити компанії-оператори ТЕС і ТЕЦ, які спалюють викопні види палива - вугілля, нафта (нафтопродукти) і газ.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні частка теплової генерації в структурі виробництва електроенергії становить близько 35%.

На рік Україна, і теплова енергетика зокрема, споживає десятки тисяч тонн вугілля (31,3 тисячі тонн у 2016 році), значна кількість газу (28,4 мільярда кубометрів в 2017 році) і нафтопродуктів (6,8 мільйона тонн у 2016 році).