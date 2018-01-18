"Нафтогаз" має намір посилити свої позиції на ринку газу промспоживачів

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" розробив і запропонує нові, гнучкіші цінові пропозиції для продажу природного газу промисловим споживачам, що дозволить компанії в майбутньому посилити свої позиції в цьому сегменті ринку газу. Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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"З наступного місяця ми змінюємо тактику реалізації газу в сегменті промислових споживачів... протягом наступних двох тижнів запропонуємо новий, більш гнучкий цінової продукт", - написав він, додавши, що першим результатом таких змін стало зниження фіксованої ціни газу на лютий на 577 гривень за 1 тисячу кубометрів (на умовах передоплати, з урахуванням ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував менеджмент "Нафтогазу" за те, що компанія займає малу (7%) частку на ринку газу промисловості. Глава уряду вважає, що це неприпустимо.

Сьогодні держхолдинг опублікував нові ціни на газ для промисловості, які будуть діяти в лютому цього року. Згідно з інформацією компанії, на 5,9% буде знижено мінімальні ціни (до 9195,6 гривні за тисячу кубометрів) і на 5,5% - максимальні (до 10141,2 гривні за тисячу кубометрів).