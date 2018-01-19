У Польщі анонсували будівництво першої атомної електростанції

У Польщі триває підготовча робота до реалізації цього проекту з будівництва атомної електростанції.

Про це заявив міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський, пише Польське радіо.

За словами політика, будівництво атомної електростанції – це важливе завдання, яке Польща буде втілювати в життя.

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"Незабаром має бути опрацьована фінансова модель. Це дуже відповідальне завдання. Тому ми не можемо почати це будівництво та не завершити його. Хоча це може бути вже у майбутньому поза сферою мого впливу. Натомість ядерна електростанція у Польщі буде. Будова першого блоку почнеться, сподіваюся, ще за часів мого перебування у міністерстві", – наголосив Кшиштоф Тхужевський.

У 1982-89 роках були плани побудови атомної електростанції у місцевості Жарновець у Поморському воєводстві. Згодом плани ці відтерміновувалися, тепер вирішено, що така електростанція почне діяти від 2031 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що канадська комісія з ядерної безпеки (CNSC) схвалила проект ядерного реактора нового типу, який працює на розплавах солей.