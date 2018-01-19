Вартість нафти знижується після ралі напередодні

Світові ціни на нафту в п'ятницю вранці падають на 1% після публікації даних про зростання видобутку в США за підсумками минулого тижня, повідомляє Прайм.

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Станом на 7:59 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,01% - до 68,61 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,22%, до 63,17 долара за барель.

Незважаючи на значне зниження запасів нафти в США минулого тижня, дані про зростання видобутку чинять тиск на нафтові ціни. Згідно з повідомленням міненерго США, видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 12 січня, зріс на 2,7%, або на 258 тисяч барелів на добу - до 9,75 мільйона барелів на добу. Зросли і запаси бензину - на 3,6 мільйона барелів, або на 1,5% - до 240,9 мільйона барелів.

При цьому комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) знизилися на 6,9 мільйона барелів, або на 1,6% - до 412,7 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зниження лише на 3,536 мільйона барелів, або на 0,84%. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) зменшилися на 4,2 мільйона барелів, склавши 42,4 мільйона барелів.

"Ринок здається трохи перенапряженным після ралі в 30% з ледь помітним зниженням за останні три місяці", - коментує ситуацію старший інвестиційний стратег U. S. Bank Wealth Management Роб Хефорд (Rob Haworth), чиї слова наводить газета The Wall Street Journal.

Пізніше в п'ятницю ринок чекає даних від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по динаміці бурових установок в країні. За підсумками попереднього тижня, що завершився 12 січня, BHGE повідомила про зростання числа бурових установок у США на 15 штук, або на 1,6%, до 939 одиниць. Це найсильніше зростання з червня минулого року.