Голова Міненерговугілля пообіцяв забезпечити населення українським газом до кінця року
За словами Насалика, нарощування внутрішнього видобутку в майбутньому дозволить відмовитися від імпортного паритету при визначенні ціни на газ для потреб населення.
Україна до кінця року зможе збільшити видобуток газу державної компанії "Укргазвидобування" до такого рівня, який дозволить забезпечити населення "блакитним" паливом власного видобутку. Про це в парламенті заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
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"Україні вдалося за півтора року для РСЗ (механізм спецзобов'язань на ринку газу, згідно з яким населення отримує газ – УНІАН) знизити імпортне закупівлю газу на 900 мільйонів кубічних метрів. Розвиваючи "Укргазвидобування", ми розглядаємо можливість, що до кінця року цей дефіцит у 900 мільйонів буде відсутнім", - сказав він.
За словами Насалика, нарощування внутрішнього видобутку в майбутньому дозволить відмовитися від імпортного паритету при визначенні ціни на газ для потреб населення.
"Це дасть можливість вирішити дві проблеми: формуючи ціну газу для населення, ми не будемо пов'язані з імпортним паритетом; позиція друга – для РСО нам не потрібен імпортний газ, а приватні структури нехай купують там, де вважають за потрібне, це і є ринок газу", - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшило видобуток природного газу на 4,8% - до 15,3 мільярда кубометрів, і сьогодні виконує державну програму по нарощуванню щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20"). У 2018 році "Укргазвидобування" планує збільшити видобуток на 4,2% - до 15,940 мільярда кубометрів.
За даними "Укртрансгазу", у 2017 році Україна скоротила споживання газу на 6,3% - до 28,4 мільярда кубометрів.