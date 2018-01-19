Рівненська АЕС відключила від мережі другий енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі другий енергоблок. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"19 січня 2018 року в 11:20 енергоблок №2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2017 року станція відключила третій енергоблок від мережі для проведення планового ремонту тривалістю 228 днів.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в р. Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.