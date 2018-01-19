Газопровід в обхід України: "Газпрому" дозволили будувати другу нитку "Турецького потоку"

Російський газовий гігант «Газпром» заявив, що одержав дозвіл на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«За дипломатичними каналами «Газпром» одержав дозвіл органів влади Турецької Республіки на будівництво другої нитки морської ділянки газопроводу до узбережжя Туреччини», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що реалізація проекту «Турецький потік» йде повним ходом. Відповідно до плану, він реалізується одночасно на трьох ділянках: на березі в Росії й Туреччині, а також у Чорному морі. На морській ділянці укладено понад 760 км сумарно за двома нитками. Будівництво ділянки берегового примикання в Росії наближається до завершення. У Туреччині почалися роботи на будівельному майданчику приймального терміналу.

«Сьогодні було одержано дозвіл на укладання другої нитки у Винятковій економічній зоні та територіальних водах Туреччини. Таким чином, всі необхідні дозволи з боку уряду Турецької Республіки для морського укладання газопроводу «Турецький потік» одержано. Тепер абсолютно точно обидві нитки газопроводу будуть запущені в експлуатацію в строк, до кінця 2019 року», - сказав голова правління ПАТ «Газпром» Олексій Міллер.

«Турецький потік» - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Планується, що першою ниткою транспортуватиметься газ для турецького ринку, другою - до країн Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік. Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними НАК «Нафтогаз України», запуск газопроводу «Турецький потік» позбавить Україну щорічних доходів від транзиту газу в розмірі 0,5 млрд дол.