Запорізька АЕС відключила на ремонт другий енергоблок

Другий енергоблок Запорізької атомної електростанції, яка входить у структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключено від енергомережі для проведення планового середнього ремонту.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«20 січня о 00:35 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового середнього ремонту», - йдеться у повідомленні.

В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 5 000 МВт.

В компанії зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі із встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються шість енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985 р., третій - у 1986 р., четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.