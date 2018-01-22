Скільки газу в українських сховищах: в "Укртрансгазі" відзвітували про запаси

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 13 по 20 січня скоротилися на 4%, або на 574 млн куб. м, - до 13,454 млрд куб. м з 14,028 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Зокрема, за даними компанії, 20 січня зі сховищ відібрано 61,27 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 млрд куб. м газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) в ПСГ було накопичено 16,8 млрд кубометрів газу.