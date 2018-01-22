Гройсман назвав рік, коли газ для українців може подешевшати

Зростання власного видобутку газу в Україні дозволить досягти енергонезалежності до 2020 року і знизити ціну газу в країні на 20-30%.

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Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хочу, щоб Україна стала державою, яка забезпечує себе власним газом. Як тільки це станеться, ми на 20-30% зможемо зменшити ціну газу», - сказав прем'єр.

За його словами, зменшення ціни на газ можна здійснити у 2020 році.

«Це можна зробити фундаментально у 2020 році. Популістично це можна зробити в будь-який момент, просто сказати, що ціна буде меншою. Але якщо ми це скажемо, то через рік все впаде і не буде чим здачу давати», - сказав Гройсман.

За його словами, для досягнення енергонезалежності уряду необхідно сконцентруватися на досягненні зростання економіки понад 5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв про плани до 2020 року збільшити видобуток природного газу як одного з основних енергоносіїв, до 27 млрд куб. м, що дозволить забезпечити внутрішні потреби.

Також в уряді планували після 2020 року розпочати експорт газу. Ці самі цілі відображені в раніше прийнятій урядом Енергостратегії України до 2035 року.