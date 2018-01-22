S&P підвищило прогноз цін на нафту цього року
15:06, 22 січня 2018Енергетика
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При цьому рейтингове агентство залишило без змін прогноз на 2019-2020 роки - 55 доларів за барель.
Ілюстрація REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's підвищило прогнозні ціни нафти в 2018 році, повідомляє портал Finclub.net.
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"Експерти S&P очікують, що марка Brent в середньому буде коштувати 60 доларів за барель, тоді як ранній прогноз був 55 доларів за барель. Прогноз для WTI підвищили до 55 доларів з 50 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.
При цьому обсяг світових поставок нафти загалом відповідатиме рівню попиту в першому півріччі 2018 року.
Рейтингове агентство залишило без змін прогноз на 2019-2020 роки - 55 доларів за барель.
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