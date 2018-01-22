Оператор "Північного потоку-1" відзвітував, скільки газу прокачав в обхід України

Газопровід "Північний потік-1", по якому російський природний газ транспортується в країни ЄС в обхід території України по дну Балтійського моря, в 2017 році був завантажений на 93% і прокачав 51 мільярд кубометрів газу. Про це йдеться в повідомленні компанії-оператора газопроводу Nord Stream AG.

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"У 2017 році по трубопровідній системі "Північний потік" споживачам в Євросоюзі був доставлений 51 мільярд кубометрів природного газу. Це означає, що газотранспортна система була завантажена на 93% від річної пропускної спроможності, що становить 55 мільярдів кубометрів", - відзначили в компанії, додавши, що такий рівень прокачування – найвищий з 2011-2012 років (періоду введення в експлуатацію першої і другої нитки газопроводу).

Також повідомляється, що за весь термін роботи обох ниток "Північного потоку-1", сумарний обсяг поставок газу в ЄС досяг 205,3 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст "Газпром" і його партнери ведуть будівництво "Турецького потоку" (проходить по дну Чорного моря, з'єднує Росію і Туреччину), а також вони мають намір побудувати "Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Газопровід "Північний потік-1" був запущений в 2011-2012 роках, його протяжність становить 1200 кілометрів. По дну Балтійського моря він з'єднує Росію і Німеччину. В Європі цей потік пов'язаний з газопроводами NEL і OPAL. Цей газопровід, так само, як і планований "Північний потік-2", який може проходити поруч і мати таку ж пропускну здатність, є альтернативними маршрутами для прокачування російського газу і складають конкуренцію для найкоротшого і традиційного шляху транзиту через українську газотранспортну систему.

Транзит свого газу через обхідні маршрути ставить під загрозу отримання Україною доходів від роботи ГТС, які оцінюються в 3 мільярди доларів в рік.