Україна за рік збільшила експорт електроенергії майже на 30%

Україна в 2017 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. Про це йдеться у статистичній звітності на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

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Повідомляється, що за 12 місяців 2017 року до Угорщини було експортовано 55,2% всієї електроенергії, що становило близько 2,85 мільярда кВт-год. До Молдови – 1,1 мільярда кВт-год (22%), до Польщі – 0,895 мільярда кВт-год (17,3%), Словаччини – 0,162 мільярда кВт-год (3,1%), до Румунії – 0,124 мільярда кВт-год (2,4%).

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в грудні 2017 року скоротився порівняно з груднем 2016 року на 10,6% - до 458,7 мільйона кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії порівняно з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.

У 2018 році Міненерговугілля прогнозує експорт електроенергії з України на рівні 5,8 мільярда кВт-год.