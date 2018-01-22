"Газпром" у січні скоротив транзит газу через Україну на 25%

Російський газовий монополіст "Газпром" через зниження рівня споживання газу і використання обхідного маршруту протягом січня 2018 року (з 1 по 22 число) скоротив транзит "блакитного" палива в країни Європи через газотранспортну систему України на 24,6% - до 180 мільйонів кубометрів на добу. Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

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"Якщо порівнювати перше і 22 січня цього року, то обсяг транзиту російського газу через українську ГТС скоротився з 238,7 до 180 мільйонів кубічних метрів на добу", - сказав він.

За словами Білявського, це пов'язано з тим, що в січні в країнах ЄС скоротилося споживання "блакитного" палива.

"На сьогодні в Європі спостерігається відносно висока температура, порівняно з очікуваними значеннями, у середньому - до мінус двох градусів вночі замість мінус п'яти", - зазначив радник міністра.

Ще однією причиною зниження обсягів транзиту, вважає Білявський, став відбір "Газпромом" того газу, який він накопичив у літній час в європейських газових сховищах, а також використання газопроводу OPAL, який проходить по території Німеччини і є продовженням прокладеного по дну Балтійського моря труби "Північний потік-1".

Радник міністра зазначив, що в подальшому ситуація може змінитися, оскільки можливе зниження температури повітря та зростання споживання в Європі.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. За підсумками 2017 року вдалося досягти рекордного за кілька останніх років значення на рівні 93 мільярдів кубометрів.