Угоди про розподіл продукції у газі це корупційний дерибан - нардеп

Закон «Про Угоди про розподіл продукції» формує непрозорі правила розподілу газових родовищ в Україні та має всі ознаки корупційного дерибану. Про це пише у своєму Facebook народний депутат Борислав Береза.

«Так звані Угоди про розподіл продукції, регульовані законом, прийнятим ще 1999 року. Їхня суть в тому, що газодобувні компанії не купують право розробки ділянок на відкритому аукціоні за реальні кошти (як це відбувається, наприклад, в США), а отримують їх безкоштовно за складною непрозорою процедурою. При цьому вигоди державі обіцяють не сьогодні, а колись потім».

За словами народного депутата, УРП не діє у цивілізованому демократичному світі, а характерна здебільшого для «перехідних економік» на кшталт Уганди, Анголи та Екваторіальної Гвинеї. Ознакою корупції, на думку депутата, є те, що виключно Міжвідомча комісія вирішує, які умови використання природних ресурсів є найбільш раціональними, чиї технологічні рішення ведення робіт є найефективнішими, формує конкурсі вимоги тощо. «Формально закон про УРП передбачає щось схоже на конкурс. Втім, корупцією від такого «конкурсу» там тхне в кожному реченні. Адже і перелік ділянок надр для УРП, і результати конкурсу визначає Кабінет міністрів за поданням спеціальної Міжвідомчої комісії. Найважливіше – переможець «конкурсу» має визначатися на основі неформалізованих (суб’єктивних) оцінок представників Міжвідомчої комісії», - пише він.

«Недолугість Угод про розподіл продукції зрозуміли навіть в тотально корумпованій Росії. З 262 подібних угод були відмінені 260! Адже «інвестори» навмисно роздували кошториси витрат, відсуваючи момент розподілу продукції з державою».

Депутат підкреслив, що УРП має лише негативні наслідки для вітчизняної економіки, на відміну від прозорих аукціонів, де держава могла б отримати реальні кошти в бюджет. «Як мінімум недоотримані десятки мільйони через відсутність прозорого конкурсу між газодобувними компаніями за право розробки цих ділянок та сотні мільйонів подальшої рентної плати», - пише він.

На думку Борислава Берези, комітет по ПЕК та комітет Верховна Рада має з питань запобігання та протидії корупції має найближчим часом «ліквідувати цю корупційну діру на законодавчому рівні».