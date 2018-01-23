Податкові нововведення: для безакцизного імпорту нафтопродуктів вводяться векселя

Кабінет міністрів України затвердив порядок випуску та обігу податкових векселів, які будуть використовувати підприємці при імпорті нафтопродуктів без сплати акцизу - коли вони використовуються як сировина для хімічної промисловості.

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Відповідну постанову уряду від 17 січня опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з документом, суб'єкт господарювання, яка ввозить нафтопродукти без сплати акцизу з метою його використання як сировини в хімічній промисловості, повинно надати контролюючому органу вексель на суму акцизного податку. Підставою для взяття векселя на облік є довідка про прогнозований обсяг імпортованих нафтопродуктів. При цьому вексель вважається погашеним, якщо підприємство на підставі первинної документації доведе, що нафтопродукти були використані як сировина в хімічній промисловості.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, Україна в 2017 році імпортувала нафтопродуктів на 4,159 мільярда доларів, що на 27,3% більше, ніж в 2016 році.