"Енергоатом" повідомив про активні темпи будівництва ЦСВЯП

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке розташоване в зоні відчуження ЧАЕС і призначене для приймання палива з трьох українських АЕС, на сьогодні ведеться активними темпами. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

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"Незважаючи на всі спроби РФ перешкодити, а також на відверту маніпуляційну і підривну роботу, яка націлена на неприйняття цього проекту українцями, будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива триває активними темпами", - йдеться в повідомленні.

У компанії також стверджують, що Україна побудує і експлуатуватиме найсучасніше і безпечне у світі сховище відпрацьованого ядерного палива.

Згідно з повідомленням, генеральним підрядником будівництва є компанія "Укрбудмонтаж", а субпорядчиками – "ЮТЕМ-Инжиніринг", "Укренергомонтаж" і "Укртрансбуд". "Укренергомонтаж" вже збудував 1800 метрів залізниці (загальна довжина залізничного шляху становить 5800 метрів).

За інформацією прес-служби, у першій половині цього року будівельні організації мають завершити роботи з будівництва підземних комунікацій і котлованів, а у другій половині – перейти до будівництва наземних об'єктів.

"Відставання від графіку відсутнє", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП. У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива). Через відсутність власного сховища Україна змушена щороку витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" та Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з низки причин, в тому числі через зміни політичної кон'юнктури, проект тривалий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала "Енергоатому" ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.