"Нафтогаз" з "дочкою" просять у Кабміну 111 мільярдів компенсації

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" і його дочірня компанія, найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" просять Кабінет міністрів виплатити їм 111 мільярдів гривень компенсації за те, що ці компанії протягом двох років виконували збиткові для них і держави спеціальні зобов'язання на ринку газу, тобто постачали газ для потреб населення через посередників – приватні регіональні газопостачальні компанії. Про це повідомляє прес-служба держхолдингу.

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"Поточна схема покладання спецобязательств шкодить і державі, і споживачам, і розвитку ринку. Існування цієї схеми протягом останніх двох років коштувало значну суму грошей, яку ми оцінюємо в понад 110 мільярдів гривень", - наводяться в повідомленні слова голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Згідно з повідомленням, у період з 1 жовтня 2015 року до кінця 2017 року держхолдинг в рамках механізму спецобязательств поставив облгаз-збуту 40,7 мільярдів кубометрів газу і не отримав компенсації за понесені збитки.

"За нашими розрахунками, загальний розмір компенсації за виконання спеціальних зобов'язань для "Укргазвидобування"... становить до 74,8 мільярда гривень", - заявив глава видобувної компанії Олег Прохоренко.

За інформацією прес-служби, сумарні втрати для "Нафтогазу" оцінюються в розмірі 36,2 мільярда гривень, з яких 12,1 мільярда гривень держхолдинг недоотримав з-за того, що раніше Кабмін встановив ціну, яка не відповідає економічно обґрунтованого рівня, а ще 24,1 мільярда гривень – це борги, які накопичили облгаз-збут перед "Нафтогазом".

"При цьому "Нафтогаз" сплатив до державного бюджету всі податки, пов'язані з реалізацією цього газу, своєчасно і в повному обсязі. Для порівняння, рівень розрахунків за газ, поставлений протягом цього періоду контрагентам, на яких не поширюється дія спеціальних зобов'язань, становить майже 100%", - додали в компанії.

"Поточна система призводить до багатомільярдних втрат держави. Вона повинна бути терміново скасована і замінена прозорими ринковими умовами... Ми неодноразово пропонували уряду впровадити механізм ринкового ціноутворення та вільної конкуренції за кожного споживача, а доходи від цього ринку спрямовувати на збільшення видобутку і енергомодернізацію", - заявив Коболєв, додавши, що без завершення реформи ринку газу амбітні плани по збільшенню видобутку, відмови від імпорту газу, зниження цін на газ для населення і реалізації масштабних заходів з енергоефективності залишаться тільки на папері.

У "Нафтогазі" також зазначили, що в минулому році компанія виграла низку судових процесів проти Кабміну, і суд зобов'язав уряд розробити порядок та знайти джерела виплати компенсації.

Як повідомляв УНІАН, раніше в держхолдингу відзначали, що облгаз-збут не створюють в ланцюжку продажів газу реальної доданої вартості і не несуть цінових ризиків, тоді як "Нафтогаз" зобов'язаний продавати їм паливо. При цьому держкомпанія позбавлена права самостійно постачати газ населенню безпосередньо, створювати таким чином конкуренцію на роздрібному ринку газу.

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У середині липня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов "Нафтогазу" до Кабміну і зобов'язав уряд визначити порядок визначення та джерела компенсації, яку має отримувати "Нафтогаз". У свою чергу в уряді зазначили, що високий рівень прибутку "Нафтогазу" унеможливлює виплату будь-якої компенсації на адресу цієї компанії. На початку жовтня минулого року Кабмін подав апеляцію, але Київський апеляційний адмінсуд її не задовольнив.

17 січня 2018 року Коболєв заявляв, що механізм спецобязательств на ринку газу за два роки свого існування завдав державі збитки в розмірі 1 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Більше 70% українських облгазів і збутових компаній (облгаз-збутів) належать структурам бізнесмена Дмитра Фірташа.