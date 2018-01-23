ОККО почав імпортувати до України природний газ

Холдинг OKKO Group імпортував з Європи в Україну перший мільйон кубічних метрів природного газу, який був куплений у міжнародного енерготрейдера AOT Energy. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день цей газ закачується до підземних сховищ "Укртрансгазу".

"Перша партія імпортного газу дозволила нам протестувати всі процедури і процеси. І зараз ми ведемо переговори ще з кількома міжнародними трейдерами, у яких плануємо закуповувати природний газ", – повідомив керівник департаменту продажів нових продуктів OKKO Group Володимир Остащук.

У компанії також зазначили, що в перспективі OKKO Group має намір збільшити обсяги імпорту газу до 30 мільйонів кубометрів на місяць.

"При цьому активність на європейських газових ринках планується наростити з весни, коли закінчується опалювальний сезон і ресурс можна буде придбати на 30-40% дешевше, ніж у пікові періоди споживання. Після цього його буде закачано на зберігання до підземних сховищ. Також OKKO Group буде купувати газ в українських видобувачів", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2017 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, видала ліцензію на право провадження господарської діяльності в сфері постачання природного газу для ПП "ОККО-Контракт", яке входить в OKKO Group.

На початку жовтня в OKKO Group заявили про намір почати в Україну імпорт блакитного палива.

Довідка УНІАН. OKKO Group – холдинг; компанії, що входять до його складу, працюють у сферах виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Одним з основних активів групи є мережа АЗС ОККО. Акціонерами та інвесторами компаній холдингу є банки ЄБРР, Goldman Sachs, а також Horizon Capital, Renaissance Capital та ін. Засновником холдингу є український бізнесмен Віталій Антонов.