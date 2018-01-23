Штраф на 170 мільярдів: Мін'юст залучить іноземних радників для стягнення з "Газпрому" зарубіжних активів

Міністерство юстиції України готує тендер для залучення юридичних послуг іноземних радників, які будуть потрібні для стягнення з російського газового монополіста «Газпром» зарубіжних активів, оскільки раніше компанія була оштрафована Антимонопольним комітетом України на суму 171 млрд грн.

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Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Шкляр, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Ведеться робота в цьому напрямі. Зараз, наскільки мені відомо, ведеться підготовка до тендеру для залучення іноземних радників, які, власне, і займатимуться цим питанням за кордоном», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було ухвалено в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому", у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення Госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

В травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерство юстиції розпочало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для такого арешту активів компанії за кордоном. Також раніше очільник Мін'юсту Петренко заявляв, що на території України у "Газпрому" немає активів на суму 171 млрд грн.