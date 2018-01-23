Мін'юст хоче стягнути з Лисичанського НПЗ понад 700 мільйонів гривень

Міністерство юстиції України звернулося до Господарського суду Луганської області з проханням стягнути з компанії «Линик» (компанія-оператор Лисичанського НПЗ - «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія») 705,6 млн грн як регрес за програним в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позовом компанії "Агрокомплекс".

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Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Шкляр на прес-конференції.

"Це позов, який виник внаслідок виконання рішення Європейського суду з прав людини, за яким дійсно вже здійснено виплату 27 млн євро з державного бюджету. Зараз сума позову становить з урахуванням відсотків 705 млн грн», - зазначив заступник міністра.

Шкляр також повідомив, що вчора, 22 січня, відбулося перше підготовче засідання у справі, після чого було оголошено перерву до 12 лютого. Мін'юст подав відповідні клопотання, зокрема, про накладення арешту на майно відповідача.

Він повідомив, що на даний момент суд не визначився щодо задоволення або відхилення клопотань.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році ЄСПЛ ухвалив рішення за позовом НВО «Агрокомплекс» до України на користь компанії, оскарживши ряд рішень українських судів 2001 року, які незаконно знизили суму компенсацій компанії з 216 до 91 млн грн за поставлені на Лисичанський НПЗ для переробки 350 тис. тонн нафти, з яких підприємство одержало назад лише невелику частину готової продукції.

Цим рішенням ЄСПЛ поставив крапку в 20-річній тяганині, зобов'язавши Україну відшкодувати «Агрокомплексу» 27 млн євро збитків і 30 тис. євро судових витрат. Присуджена компенсація була рекордною, оскільки в три рази перевищувала річний бюджет для виплат усіх компенсацій, які присуджуються ЄСПЛ.