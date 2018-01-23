Мін'юст через суд вимагає у "Київенерго" Ахметова 54 мільйони гривень

Міністерство юстиції України звернулося до Господарського суду міста Києва з проханням стягнути з компанії «Київенерго» 54,2 млн грн як регрес за програним в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позовом компанії "Золотий Мандарин Ойл", повідомив заступник міністра юстиції Сергій Шкляр на прес-конференції.

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"Справа "Золотий Мандарин Ойл", де судовим рішенням також задоволено позов "Золотий Мандарин Ойл" до "Київенерго" про повернення мазуту вартістю 54,2 млн грн, який перебував на зберіганні. Цього не було здійснено, що стало підставою для звернення до Європейського суд з прав людини. Державою була проведена відповідна виплата, і зараз ми знову звернулися до суду для відшкодування 54,2 млн грн", - сказав Шкляр.

Він зазначив, що 22 грудня 2017 року було відкрито провадження у цій справі, 15 лютого 2018 року проведено підготовче засідання.

Довідка УНІАН. Компанія «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. За 9 місяців 2017 року компанія скоротила збиток на 29,7% - до 999,7 млн грн.