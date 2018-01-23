Вартість газу від "Газпрому" буде нижчою, ніж від європейських постачальників – "Нафтогаз"

Ціна поставок природного газу, який згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна буде змушена купити у російського газового монополіста компанії «Газпром», буде нижчою від вартості газу від європейських постачальників.

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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«Мінімальний обсяг, який ми повинні відібрати за новим контрактом - це чотири мільярди кубічних метрів (на рік - УНІАН). Ціна як на чотири, так і на п'ять - нижча за ту ціну, яку ми зараз отримуємо з європейського напрямку», - сказав він.

За словами Коболєва, поставки газу від «Газпрому» займатимуть половину всього імпорту газу в 2018 році, оскільки річна потреба в імпорті становить близько 10 млрд куб. м.

Також він зазначив, що купівля газу у «Газпрому» - це зобов'язання «Нафтогазу» згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, але разом з тим - це вигідно для України.

«Рішення про купівлю є як логічним, так і обов'язковим», - вважає Коболєв.

«Трибунал пішов нам назустріч, знизивши ціну до рівня європейської. Відповідно, не виконувати таке рішення з комерційної точки зору логіки, – це постріл собі в ногу», - сказав він, додавши, що Україна повинна буде купувати газ у «Газпрому» в 2018 і 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8%, до 14,1 мільярда кубометрів. Імпорт газу для вітчизняних потреб здійснюється лише з території європейських країн.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів.

Також арбітраж знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Коментуючи це рішення, президент Петро Порошенко сказав, що Україна готова відновити постачання природного газу з Росії тільки за умови, що вони будуть дешевими, чесними і не корупційними.