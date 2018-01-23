Росія спонсорує блокування видобутку газу в Україні - голова "Нафтогазу"

Російська Федерація і її найбільша газовидобувна компанія «Газпром» спонсорують групи впливу, які блокують діяльність з видобутку природного газу в Україні.

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Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив голова правління національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Потрібно скорочувати вплив проросійських груп. Ні для кого не є секретом, що «Газпром» і Росія витрачають гроші, спонсоруючи певні сили в Україні, які блокують нові родовища, видобуток газу і які брешуть місцевим жителям про екологічні наслідки», - сказав він.

Також Коболєв навів приклад Харківщини, де нещодавно «негативно налаштовані люди, які не мають нічого спільного з місцевими жителями, намагалися блокувати переговори про освоєння нових ділянок».

«Ми співпрацюємо з правоохоронними органами. Ми шукаємо їх допомогу в цьому питанні і сподіваємося, що вони допоможуть нам цього разу», - додав глава «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшила видобуток природного газу на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м.

Державна компанія «Укргазвидобування», яка входить в структуру «Нафтогазу» і веде видобуток в Харківській і Полтавській областях, за підсумками минулого року збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м. Наразі компанія реалізує програму «20/20», яка передбачає нарощування обсягів видобутку до 20 млрд куб. м газу в рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 млрд грн.