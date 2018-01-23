Кабмін відсторонив "Нафтогаз" від переговорів з потенційними партнерами з управління ГТС

Кабінет міністрів відсторонив національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» від переговорів з потенційними європейськими компаніями, які могли б стати партнерами з управління газотранспортною системою. Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«На сьогодні «Нафтогаз» виключено з процесу переговорів з іноземними партнерами. Ми не беремо в цьому участі. Зараз це прерогатива уряду, є робоча група, яку очолює пан Кістіон (віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон - УНІАН)», - сказав він.

Також Коболєв вважає, що робота із залучення партнера є спільною, - і уряду, і «Нафтогазу».

«На сьогодні я не володію інформацією, наскільки глибоко просунулася робоча група. Чи є конкретні результати? Чи є нові інвестори, які готові щось робити?» - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу України» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і поставок палива кінцевим споживачам.

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У рамках цієї реформи на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». У свою чергу менеджмент «Нафтогазу» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

Раніше у держхолдингу заявили, що відокремлення ГТС у нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідні для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином, зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

У «Нафтогазі» очікують завершити процес відокремлення ГТС і залучити до її управління іноземного партнера в 2018 році.