"Нафтогаз" розраховує після рішень Стокгольмського арбітражу провести з "Газпромом" взаємозалік штрафних санкцій

Національний нафтогазовий холдинг «Нафогаз України» розраховує, що за підсумком рішень Стокгольмського арбітражу щодо двох контрактів (на закупівлю і транзит газу), він зможе провести взаємозалік штрафних санкцій зі своїм опонентом - російським газовим монополістом «Газпромом».

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, коментуючи інформацію про те, що українська компанія має виплатити «Газпрому» 20 млн дол. штрафів і пені внаслідок несплати російській стороні двох мільярдів доларів, згідно з першим рішенням Стокгольмського арбітражу.

«Ці гроші потрібно повертати, але ми сподіваємося це зробити через взаємозалік за транзитним кейсом», - сказав він, додавши, що такі ж штрафні санкції та пеня нараховується і «Газпрому» в рамках судового позову щодо транзитного контракту.

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«Така ж пеня, такі ж відсотки нараховуються на наші вимоги за транзитним контрактом. Це симетрична ситуація. Залежно від того, скільки ми зможемо отримати грошей, залежатиме взаємозалік», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

22 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.; знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» у 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік. Також «Нафтогаз» не повинен платити за газ, який «Газпром» поставляв на окупований Донбас.

Публікація остаточного рішення арбітражу в рамках контракту на транзит газу очікується наприкінці лютого цього року.

26 грудня минулого року заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що за несплату «Нафтогазом» боргу за газ за рішенням Стокгольмського арбітражу щодня набігає пеня в розмірі 600 тис. дол. У відповідь на це, в українській компанії зазначили, що за транзитним контрактом кожен день «Газпрому» нараховуються відсотки в сумі 1-3 млн дол.