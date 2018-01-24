Нафта дешевшає на даних про несподіване зростання запасів у США

Світові ціни на нафту в середу знижуються у вартості після повідомлення про зростання запасів сировини в США згідно з даними Американського інституту нафти (API), повідомляє Прайм.

"Станом на 7:28 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,17% - до 69,83 долара за барель, березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,03%, до 64,45 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними інституту, запаси нафти в країні зросли на 4,75 мільйона барелів за тиждень до 17 січня. Запаси бензину зросли на 4,1 мільйона, а дистилятів - знизилися на 1,3 мільйона. При цьому попередні сім тижнів запаси нафти весь час знижувалися. Аналітики очікували, що за останній тиждень також запаси скоротилися на 1,6 мільйона барелів.

Минулого тижня API повідомив про значне зниження запасів нафти в 5,12 мільйона барелів.

Тепер аналітики очікують даних по запасах нафти від міністерства енергетики країни, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозом аналітиків, запаси сировини за тиждень з 19 січня знизилися на 1,6, або 0,4%, до 411,1 мільйона барелів.