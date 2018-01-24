У Кабміні відзвітували про запаси вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 17 по 24 січня поточного року скоротилися на 6% – до 1,611 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля зменшились на 8,6% - до 716,6 тисячі тонн з 784 тисяч тонн.

Запаси вугілля газової марки скоротилися на 3,8% – до 894 тисячі тонн з 929,6 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.